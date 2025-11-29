С начала года в сельском хозяйстве Актюбинской области сохраняется положительная динамика благодаря мерам государственной поддержки. По данным областного управления сельского хозяйства, объем произведённой продукции достиг около 353 млрд тенге, передаёт BAQ.KZ.

В животноводстве зафиксирован средний рост поголовья скота на 7%. Значительный вклад в развитие отрасли вносит проект ТОО "АЙС", которому предоставлен льготный кредит под 2,5% в объеме 7,5 млрд тенге. В рамках проекта планируется увеличить производство молока на 20 тысяч тонн, что позволит обеспечить регион переработанным молоком на 90%.

Позитивные результаты наблюдаются и в растениеводстве. По программе "Кең дала-2" сельхозтоваропроизводители получили льготные кредиты под 5% на сумму 5,9 млрд тенге для проведения весенне-полевых и осенних уборочных работ. Итогом стало получение 554 тысяч тонн продукции.

В рамках проекта "Ауыл Аманаты" выдано кредитов на сумму 16,4 млрд тенге по 2 883 проектам. Программа способствует развитию сельской экономики, созданию рабочих мест и росту доходов населения.

Таким образом, комплексная поддержка государства продолжает укреплять аграрный сектор региона, обеспечивая стабильное развитие животноводства и растениеводства.