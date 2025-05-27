В Актау подросток устроил опасную езду на Toyota Land Cruiser Prado, въезжая на тротуары и перескакивая через бордюры. Инцидент произошёл 26 мая в 26 микрорайоне города и попал на видео, которое быстро разлетелось по соцсетям, передаёт BAQ.KZ.

На кадрах видно, как внедорожник резко маневрирует во дворе, создавая угрозу для пешеходов и других участников дорожного движения. Нарушителя преследуют сотрудники полиции, в результате чего начинается настоящая погоня во дворах жилого массива.

По данным пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, за рулём находился несовершеннолетний.

"Автомобиль был остановлен сотрудниками полиции в рамках республиканской акции "Безопасная дорога". В ходе проверки выяснилось, что управляет транспортом подросток. Водитель задержан, автомобиль водворён на штрафную стоянку", — сообщили в ведомстве.

На законного представителя подростка составлены административные протоколы. Также полиция заявила, что все повреждения, причинённые автомобилем по пути следования, будут возмещены.