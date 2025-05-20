Вечером 17 мая 2025 года в Семее патрульные полицейские заметили автомобиль, нарушающий правила дорожного движения на улице Бозтаева, передает BAQ.KZ. Водитель Mazda проигнорировал требования полицейских об остановке и, увеличив скорость, попытался скрыться. Это привело к тому, что преследование завершилось трагическим инцидентом.

На перекрёстке, выехав на полосу встречного движения, 38-летний водитель не справился с управлением и врезался в автомобиль марки ГАЗ. От удара кузов Mazda сильно деформировался, а сам водитель оказался зажат в салоне.

В первые минуты после аварии полицейские, которые преследовали нарушителя, оказались рядом и сразу же пришли на помощь. Совместно с другими экипажами и неравнодушными водителями они оперативно отжали деформированную дверь и вытащили мужчину из машины. Прибывшие медики зафиксировали у водителя лишь незначительные ссадины, однако его судьба могла бы быть гораздо более трагичной.

Как выяснилось позже, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он был привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, что привело к повреждениям другого автомобиля, а также за неподчинение требованиям полиции. Материалы дела переданы в специализированный административный суд для дальнейшего разбирательства.