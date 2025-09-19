Погоня за эвакуатором в Семее завершилась стрельбой
За рулём оказался 29-летний житель Семея.
Ночная погоня в Семее завершилась выстрелами и задержанием пьяного водителя эвакуатора, передает BAQ.KZ.
Около часа ночи в полицию поступил звонок с сообщением о подозрительном водителе по улице Усть-Каменогорской — мужчина за рулём эвакуатора, предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения.
Экипаж патрульной полиции "Барс 615" быстро заметил автомобиль и потребовал остановиться, но водитель проигнорировал сигнал, продолжая движение с опасными манёврами, создавая угрозу для пешеходов и других транспортных средств. Началось преследование.
Чтобы остановить нарушителя, полицейский сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам эвакуатора. После прострела шин машина была заблокирована и остановлена.
За рулём оказался 29-летний житель Семея. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения средней степени. Водитель был доставлен в вытрезвитель, а транспортное средство отправлено на спецстоянку.
Мужчине назначили 15 суток административного ареста и лишение водительских прав на 7 лет. За неподчинение законным требованиям полиции ему также грозит штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге в 2025 году) либо дополнительный административный арест до трёх суток.
