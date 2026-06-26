Погоня за лайками обернулась штрафами: в Алматы наказали автохулиганов
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В Алматы полицейские привлекли к ответственности водителей, которые демонстративно нарушали правила дорожного движения ради контента в социальных сетях. Как сообщили в полиции, особое внимание уделяется фактам агрессивного вождения, превышения скорости, опасного маневрирования, дрифта и так называемых «шашек».
Зачастую сами нарушители публикуют видеозаписи своих действий в интернете. По словам начальника управления общественной безопасности ДП Алматы Тимура Ногайбаева, только за последние несколько дней в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены пять автохулиганов. Все они установлены и привлечены к административной ответственности.
Демонстративное нарушение ПДД ради лайков и просмотров больше не останется безнаказанным. Видеоролики, которые нарушители публикуют сами, помогают полиции оперативно установить их личности, — отметил Ногайбаев.
В полиции подчеркнули, что мониторинг интернет-пространства ведется на постоянной основе, а каждый факт опасного вождения получает правовую оценку. Правоохранители напомнили, что улицы Алматы не предназначены для гонок и съемок экстремального контента, а любые подобные нарушения будут пресекаться.
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