Как установило следствие, злоумышленники размещали надписи с адресом сайта, распространяющего информацию о наркотических и психотропных веществах, передает BAQ.KZ.

Рекламу они наносили на тротуары возле школ, автобусных остановок и даже на набережной — в местах с максимальным потоком людей, включая несовершеннолетних.

Схема была организована куратором, который распределял роли между участниками. Один из осуждённых занимался нанесением надписей, второй фиксировал результаты на фото для отчёта, третий перевозил их по городу и следил за тем, чтобы действия группы не были замечены. За каждую рекламную метку они получали по 25 тысяч тенге.

Во время очередного "задания" троица была задержана сотрудниками полиции. Доказательства оказались исчерпывающими: суд признал их виновными и назначил каждому по 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. Прокуратура столицы напоминает, что любая пропаганда и незаконная реклама наркотиков карается серьёзными наказаниями — вплоть до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.