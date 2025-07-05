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Погорельцы получили новые квартиры в Шымкенте

Вопрос обеспечения жильем был решен оперативно.

Сегодня, 19:06
АВТОР
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Акимат города Шымкент Сегодня, 19:06
Сегодня, 19:06
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Фото: Акимат города Шымкент

Сегодня аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир жителям двухэтажного дома на улице 1 Мая, в котором произошел пожар, передает BAQ.KZ.

В результате происшествия 11 из 19 квартир стали непригодными для проживания, и несколько семей остались без крова.

В связи с этим аким города провел встречу с местными жителями, на которой вопрос обеспечения жильем был оперативно решен. Взамен сгоревших квартир пострадавшим были предложены равноценные новые квартиры в микрорайонах Shymkent City и Туран.

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