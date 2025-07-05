Сегодня аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир жителям двухэтажного дома на улице 1 Мая, в котором произошел пожар, передает BAQ.KZ.

В результате происшествия 11 из 19 квартир стали непригодными для проживания, и несколько семей остались без крова.

В связи с этим аким города провел встречу с местными жителями, на которой вопрос обеспечения жильем был оперативно решен. Взамен сгоревших квартир пострадавшим были предложены равноценные новые квартиры в микрорайонах Shymkent City и Туран.