Погорельцы получили новые квартиры в Шымкенте
Вопрос обеспечения жильем был решен оперативно.
Сегодня, 19:06
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Сегодня, 19:06Сегодня, 19:06
106Фото: Акимат города Шымкент
Сегодня аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи от новых квартир жителям двухэтажного дома на улице 1 Мая, в котором произошел пожар, передает BAQ.KZ.
В результате происшествия 11 из 19 квартир стали непригодными для проживания, и несколько семей остались без крова.
В связи с этим аким города провел встречу с местными жителями, на которой вопрос обеспечения жильем был оперативно решен. Взамен сгоревших квартир пострадавшим были предложены равноценные новые квартиры в микрорайонах Shymkent City и Туран.
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