Пограничная служба КНБ подвела итоги работы за октябрь — месяц выдался особенно напряжённым, передает BAQ.KZ. За этот период задержано 4 743 нарушителя, из них более 4 тысяч — иностранные граждане. Пограничники также пресекли 1 708 попыток незаконного перемещения товаров и грузов. Среди изъятого — оружие, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, иностранная валюта и товары народного потребления.

Оружие и боеприпасы: 75 фактов, включая 2 боевых и 3 травматических пистолета, 258 ножей и сабель, 13 охолощённых автоматов АК-74 и 2 800 комплектующих;

ГСМ: 531 факт на сумму свыше 14 млн тенге;

Товары народного потребления: 867 фактов на общую сумму более 4,2 млрд тенге;

Валюта: 235 фактов — более 2,5 млрд тенге.

В акватории Каспия задержаны 106 браконьеров. У них изъяли 24 лодки, свыше 136 км сетей, 496 осетров и четырёх краснокнижных тюленей. Сумма предотвращённого ущерба превысила 1,1 млрд тенге.

Все материалы переданы в правоохранительные органы. Ограничений на границе не вводилось, однако в пунктах пропуска "Сырым", "Алимбет" и "Косак" продолжаются работы по реконструкции, что может увеличить время ожидания. Остальные пункты функционируют в штатном режиме.