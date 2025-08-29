Пограничная служба КНБ Казахстана подвела итоги работы за август 2025 года, зафиксировав более 4 600 нарушений законодательства в пограничной зоне, передает BAQ.KZ.

Среди них — 64 попытки пересечения государственной границы иностранными гражданами, из которых 39 нарушили границу, а 25 были задержаны при попытке незаконного перехода.

Сотрудники КНБ во взаимодействии с другими компетентными органами предотвратили 1 352 случая незаконного перемещения товаров и грузов. Изъяты более 5 кг наркотиков, оружие различных видов, 678 экземпляров религиозной литературы, 18 500 литров ГСМ и крупные партии товаров и валюты на общую сумму свыше 3 млрд тенге.

Также в акватории Каспия пресечено 55 фактов браконьерства. Изъято 240 осетровых рыб, 21 км сетей и плавсредства. Общий предотвращённый ущерб — более 566 млн тенге.

Все материалы по нарушениям направлены в правоохранительные органы. При этом ограничений на границе не вводилось — пункты пропуска работают в штатном режиме. С 25 августа КПП "Кеген" на границе с Кыргызстаном переведён на круглосуточный режим работы.