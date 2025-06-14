В Павлодаре рассмотрено необычное административное дело: конфликт между подрядчицей и владельцами кондитерской завершился повреждением имущества и штрафом, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд. Как сообщает Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям, инцидент произошёл 10 июня 2025 года в помещении кондитерской "М" на улице Академика Сатпаева.

По материалам дела, гражданка Д. пришла в помещение после спора с представителем заведения и с помощью гвоздодёра нанесла повреждения потолку и стенам. Женщина признала свою вину, пояснив, что провела в кондитерской ремонтные работы по устной договоренности на сумму 100 000 тенге. 60 000 тенге были выплачены авансом, а оставшиеся 40 000, по её словам, так и не были перечислены, несмотря на неоднократные просьбы.

Сторона потерпевших подтвердила факт устной договорённости, но настаивала, что оплата второй части должна была произойти только после устранения недочётов, на что женщина якобы не отреагировала. В итоге конфликт перерос в порчу имущества.

Суд признал гражданку Д. виновной по ч. 1 ст. 147-1 КоАП РК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) и назначил ей штраф в размере 137 620 тенге. Постановление ещё не вступило в законную силу.