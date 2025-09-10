С начала сентября в Казахстане стартовала масштабная республиканская операция "Участок", в рамках которой Министерство внутренних дел проводит активную работу по изъятию оружия и боеприпасов из незаконного оборота. Оперативно-профилактические мероприятия проходят по всей стране, и уже дают ощутимые результаты, передает BAQ.KZ со ссылкой на сообщает Polisia.kz.

По данным МВД, на сегодняшний день изъято около 50 единиц огнестрельного оружия, свыше 500 патронов и 6 взрывных устройств. Особое внимание уделяется поиску оружия, похищенного в период "январских событий". В ходе операции было найдено и изъято 6 таких единиц, включая автомат, пистолет, два нарезных карабина и два гладкоствольных ружья, а также служебное снаряжение — бронежилеты и каски.

Всего в ходе ОПМ обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами. Кроме того, граждане сами добровольно сдали 15 единиц оружия, что свидетельствует о растущем понимании важности легализации и ответственности за незаконное хранение.

Особое внимание уделяется проверке владельцев гражданского оружия — уже охвачено свыше 21 тысячи человек, из которых более 400 привлечены к административной ответственности за различные нарушения условий хранения и эксплуатации.

Так, 5 сентября в Алматинской области были задержаны жители региона, у которых было изъято специальное ружьё, похищенное во время январских событий в Алматы.

Как отметил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Жандос Батырбеков, работа по обеспечению общественной безопасности и пресечению незаконного оборота оружия продолжается на системной основе.