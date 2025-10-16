По итогам первого полугодия 2025 года казахстанские предприятия и ИП оказали услуг в сфере похорон и сопутствующей деятельности на сумму 2,5 млрд тенге, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,9 млрд тг), передает BAQ.KZ.

Как сообщают аналитики energyprom.kz, больше всего средств на услуги в этой сфере потратили в Алматы — 711,1 млн тг, далее следуют Карагандинская (695,2 млн тг) и Акмолинская (499,3 млн тг) области.

Спад объясняется сокращением числа умерших: с 66,1 тыс. до 64,6 тыс. человек за год (–2,3%). Коэффициент смертности снизился с 6,59 до 6,39 на 1 тыс. человек.

Больше всего смертей зафиксировано в Алматы (6,1 тыс.), Карагандинской (5,2 тыс.) и Туркестанской (4,9 тыс.) областях. Самые высокие коэффициенты смертности — в СКО, ВКО и Костанайской области; самые низкие — в Астане, Шымкенте и Мангистауской области.

По причинам смертности лидируют болезни системы кровообращения — 15,4 тыс. случаев (+5,8% за год). Уменьшилось число умерших от болезней нервной системы (–14,8%), органов дыхания (–2,7%), пищеварения (–8,1%) и несчастных случаев (–9,1%).

Несмотря на общее снижение объёма услуг, цены на ритуальные услуги выросли: в сентябре — на 0,3% за месяц и на 6,6% за год.

Самое заметное удорожание — в Карагандинской (на 20%), ЗКО (на 11,4%) и Актюбинской (на 11,1%) областях.

В Казахстане расходы на погребение частично покрываются государством: смерть пенсионера — 35 МРП, участника ВОВ — 36,6 МРП, получателя соцпособий — 15,7 МРП, из пенсионных накоплений — 94 МРП.

Для сравнения: в России государство компенсирует похороны на сумму 9 165 руб. (≈61,4 тыс. тг), а в Узбекистане пособие составляет 4 базовые величины (около 21 тыс. тг).