В Астане сотрудник одной из компаний инсценировал семейную трагедию, чтобы получить деньги от коллег, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Мужчина придумал историю о смерти родителей, рассчитывая на сочувствие и финансовую поддержку коллектива.

По данным полиции, сначала он сообщил руководству о смерти отца и попросил отпуск для организации похорон. Коллеги выразили соболезнования и собрали деньги, чтобы помочь в трудной ситуации. Через неделю мужчина вновь пришёл на работу с новостью о смерти матери, надеясь на повторный сбор средств.

Однако на этот раз сотрудники решили перепроверить информацию и связались с матерью своего коллеги. Женщина ответила на звонок — жива, здорова и крайне удивлена услышанным. Так вскрылось, что трагические события были выдуманы с целью обогащения.

"Более 20 человек перевели ему на счёт различные суммы, искренне желая помочь пережить утрату", — рассказали в департаменте полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Проводится досудебное расследование.