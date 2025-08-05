Церемония прощания с лётчиком-космонавтом, героем Казахстана Талгатом Амангельдиевичем Мусабаевым состоится 6 августа в Алматы. Об этом редакции BAQ.KZ сообщили в акимате города.

Прощание пройдёт в Доме офицеров по адресу: ул. Зенкова, 24. Начало церемонии — в 9:00 утра.

Джаназа-намаз запланирован на 10:30 и будет проведён на открытой площадке Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Как сообщили в алматинском филиале Республиканского общественного объединения "Ветераны Вооружённых Сил", Талгат Мусабаев будет похоронен на кладбище Кенсай-1.

Талгат Мусабаев — первый космонавт независимого Казахстана, Герой Казахстана и Герой Российской Федерации. Он прошёл путь от простого сельского мальчика до легенды отечественной космонавтики.

Родился 7 января 1951 года в селе Каргалы Алматинской области. После инженерного образования выбрал небо и стал пилотом гражданской авиации. С 1986 года начал готовиться к полётам в космос.

Первый полёт состоялся в 1994 году — он провёл на орбите 125 дней и дважды выходил в открытый космос. Второй полёт — в 1998 году, где он шесть раз выходил за пределы корабля, установив национальный рекорд. Третий и последний полёт прошёл в 2001 году — уже в качестве командира корабля, который доставил экипаж на Международную космическую станцию.

После завершения космической карьеры он возглавлял Национальное космическое агентство, был советником премьер-министра и сенатором.

Мусабаев — обладатель множества наград, включая ордена "Отан", "Барыс", медаль NASA и другие международные признания.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с его уходом, подчеркнув, что Талгат Мусабаев навсегда останется в истории страны как символ мужества и служения Родине.