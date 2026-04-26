«Похоже на тюрьму»: что скрывают лагеря для похудения в Китае

В социальных сетях все чаще появляются видео из Китая, где люди занимаются спортом в больших залах, стоят в очередях за едой и живут в общежитиях. Это не курорты и не фитнес-центры, а специальные лагеря для похудения с почти военной дисциплиной, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

Речь идет о так называемых лагерях для похудения, которые в народе уже прозвали «тюрьмами для полных». Здесь всё подчинено строгим правилам: никакой вредной еды, никаких перекусов и обязательное взвешивание дважды в день. Пропустить тренировку или просто выйти за пределы территории без причины — нельзя.

Отмечается, что в стране уже работает около тысячи таких лагерей. Стоимость участия — примерно 600 долларов в месяц. В эту сумму входит проживание, питание и ежедневные интенсивные тренировки.

Тренеры строго следят за дисциплиной и проверяют, чтобы никто не приносил запрещенную еду и не пропускал занятия.

По словам тренера и диетолога Люка Ханны, в некоторых лагерях ставят цель снижать вес на один килограмм в день. Это значительно превышает безопасные нормы даже при медицинском наблюдении.

Специалисты рекомендуют подходить к снижению веса более осторожно и не прибегать к чрезмерно жестким методам.