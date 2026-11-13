Китай впервые одобрил таблетки GLP-1 для лечения ожирения

В Китае впервые разрешили препарат из группы GLP-1 для лечения ожирения в форме таблеток. Право продавать его получила американская фармкомпания Eli Lilly, сообщает AFP.

О решении в четверг, 12 ноября, объявило Национальное управление медицинской продукции Китая. Таблетки орфорглипрона под торговой маркой Muyouda предназначены для взрослых с ожирением или лишним весом, у которых есть хотя бы одно связанное с весом заболевание. Препарат принимают раз в день. В США его одобрили в апреле.

Препараты GLP-1 воспроизводят действие естественного гормона кишечника, который подавляет аппетит и регулирует уровень сахара в крови. Фармкомпании разрабатывают их таблетированные формы как альтернативу инъекциям.

Eli Lilly первой получила такое разрешение в Китае, опередив датскую Novo Nordisk, производителя Wegovy. Инъекционные препараты GLP-1 от Eli Lilly, Novo Nordisk и китайской Innovent в стране уже доступны.

Рынок таких препаратов в Китае быстро растет. По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet в 2025 году, к 2050 году число взрослых с ожирением или лишним весом в стране может достичь 630 млн. Национальная комиссия здравоохранения Китая прогнозирует, что к 2030 году лишний вес или ожирение будут у 65% населения.