Президент: "Народ, не способный сохранить согласие, не может служить примером и пользоваться уважением других"

Обновить орфографию до конца следующего года, оцифровать казахскоязычное наследие, высадить леса у каждого села и жестко пресекать попытки расколоть общество по языковому признаку. Эти задачи Президент Касым-Жомарт Токаев поставил на Х Курултае международного общества «Қазақ тілі».

«Сегодняшнее мероприятие имеет особую значимость, поскольку вопрос родного языка имеет государственное, политическое и общенациональное значение. Мы являемся свидетелями того, что языковой вопрос в настоящее время становится важным и чувствительным. Хочу выразить искреннюю признательность всем участникам за содержательные выступления и ценные предложения. Все они будут тщательно рассмотрены и обязательно учтены в дальнейшей работе», – сказал Глава государства.

Общество «Қазақ тілі» основали в 1989 году, у его истоков стояли академики Абдуали Кайдар и Умирзак Айтбайулы.

Особое внимание Президент уделил новой Конституции.

«Государственный статус казахского языка признан незыблемой конституционной нормой. Я лично принимал участие в подготовке текста Конституции, при этом тщательно подходил к формулировкам и скрупулезно прорабатывал каждую статью. Для меня это, прежде всего, гражданский долг. Глубокий смысл заключается в том, что теперь священные для нашего народа слова Независимость и Суверенитет вписаны в Конституцию с заглавной буквы. Такой подход призван отразить нашу высокую ответственность к ключевым терминам и стремление к формированию патриотизма в обществе, прежде всего, среди молодежи», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, сила языка напрямую зависит от силы страны.

«Если мы утвердимся как признанное миром цивилизованное, сильное государство с передовой экономикой, достижениями в сфере инноваций и высоких технологий, то очевидно, что и казахский язык обретет новую силу. С ростом авторитета страны крепнут и позиции ее государственного языка. Это непреложная истина», – отметил он.

Президент привел цифры, которые показывают, как растет роль казахского языка.

«На сегодняшний день большинство детей в детских садах и школах обучаются на казахском языке. В этом году 71 % школьников были зачислены в классы с казахским языком обучения. В университетах и колледжах также увеличилось количество обучающихся на казахских отделениях. Применение казахского языка расширяется во всех сферах, включая креативную индустрию. Отмечается существенный рост доли продукции на казахском языке на издательском, музыкальном, кинематографическом рынке. Так, на казахском языке было выпущено 70% из более чем 6 тысяч книг, изданных в прошлом году, а также 63 из 71 фильма, снятых в этом году в Казахстане. Все это свидетельствует о том, что казахский язык в нашем обществе пользуется большим спросом», – сказал Глава государства.

Президент призвал отказаться от сомнений в будущем родного языка.

«Поэтому мы должны избегать скептицизма в отношении будущего казахского языка. Если мы сами с сомнением относимся к судьбе своей страны и своего языка, как нам будут доверять другие?! Пора прекратить подобные разговоры. Пока существует казахский народ, не будет предан забвению и казахский язык. В суровые годы политических репрессий наш родной язык сохранился и продолжил свое развитие благодаря писателям, лингвистам, журналистам, творческой интеллигенции и простым людям. Это свидетельствует об уникальной жизнеспособности казахского языка. На сегодняшний день мы можем с уверенностью утверждать, что нет никаких оснований опасаться за его судьбу», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Казахский язык, по словам Президента, уверенно осваивает цифровой мир.

«Сегодня казахский язык широко используется в сфере передовых технологий и развивается в соответствии с требованиями времени. В стране успешно функционирует многочисленные цифровые платформы, предоставляющие услуги на государственном языке. Потенциал нашего языка находит все большее признание среди ведущих мировых технологических компаний. Так, согласно исследованию компании Open.AI, казахский язык входит в число языков, сфера применения которых в системах искусственного интеллекта стремительно расширяется в течение последних трех лет. По информации Yandex, количество пользователей одного из его приложений на казахском языке увеличилось на 30% по сравнению с 2025 годом. Также в прошлом году Google включил казахский язык в свою языковую модель Gemini», – сказал он.

Глава государства поставил ряд конкретных задач. Первая из них касается цифрового наследия.

«В первую очередь, перед нами стоит задача создания национальной цифровой базы данных казахского языка. Мы часто говорим о богатстве казахского языка. И это, безусловно, так. Исключительным многообразием отличается и наше литературно-культурное наследие. Однако значительная часть этого достояния до сих пор не оцифрована в полной мере и с должным качеством. Поэтому необходимо активизировать работу по оцифровке книг и периодических изданий, аудио- и видеозаписей, архивных и музейных фондов на казахском языке, которые находятся в хранилищах и библиотеках», – подчеркнул Президент.

Казахский язык должен стать языком науки.

«Кроме того, необходимо создать максимально благоприятные условия для изучения на казахском языке инженерии, медицины, права, экономики, естественных наук и информационных технологий. При этом особое внимание следует уделить подготовке качественных учебников и учебных пособий. К сожалению, в этом деле было допущено много ошибок, к тому же имеются многочисленные упущения. Безусловно, для этого необходимо повышать потенциал отечественной науки и наших ученых. Только так казахский язык станет языком науки и производства», – отметил Глава государства.

До конца следующего года предстоит пересмотреть нормы орфографии и обновить все словари. Для этого создадут рабочую группу из лингвистов, ученых, экспертов и представителей общественности под координацией Администрации Президента.

Отдельно Глава государства высказался о казахскоязычном контенте.

«Однако будущее языка зависит не только от словарей и учебников. Очевидно, что потенциал языка укрепляется тогда, когда человек ищет на нем информацию, смотрит фильмы и получает образование. Поэтому одной из важнейших задач является расширение в цифровом пространстве качественного и привлекательного контента на казахском языке. Весьма актуальной задачей является увеличение количества IT-продуктов, а также фильмов и игр, направленных на развитие речи детей», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поддержал проект общества «Дала орманы», участники которого за год высадили 5 млн деревьев на 400 га. Теперь парки хотят создать возле каждого села, районного центра и крупного города, а площадь лесов довести до 14,5 млн га.

«Я целиком и полностью одобряю эту инициативу. К данной работе следует привлечь Правительство и акиматы. Реализация данного проекта позволит увеличить площадь лесов в Казахстане до 14,5 млн гектаров. Это станет реальным вкладом общества «Қазақ тілі» в проект «Таза Қазақстан». Таков наш ответ скептикам, которые не верили в то, что в казахской степи могут зашуметь леса», – заявил Президент.

Глава государства предупредил, что развитие казахского языка не должно мешать другим языкам, а тех, кто раскалывает общество по языковому признаку, нужно привлекать к ответственности.

«Ни в коем случае нельзя допустить раскола нашего народа. Народ, не способный сохранить согласие, не может служить примером и пользоваться уважением других», – подчеркнул Президент.

Говоря о программе «Народная стройка», Президент сообщил о контроле за расходами.

«На реализацию программы в течение ближайших трех лет из Национального фонда будет выделено 6,5 трлн тенге. Специальная комиссия будет тщательно контролировать эффективность и целевое использование столь крупных средств. В настоящее время я рассматриваю состав этой Комиссии. Главное требование, предъявляемое к ее членам, заключается в том, чтобы они работали продуктивно, на высоком профессиональном уровне, без ненужной суеты», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поставил задачу правоохранительным органам.

«В цивилизованном обществе недопустимо грубить, посягать на честь и достоинство людей, мусорить и плевать на улицах или в общественных местах, а также заниматься вандализмом. Такие действия должны караться по закону. Эту очень важную задачу ставлю перед всеми правоохранительными органами», – заявил Глава государства.

В завершение Президент сообщил, что подписал Указ о присуждении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое и общественное развитие страны.