Пока существует казахский народ, песни Шамши будут жить вечно - эксперт о композиторе

Песни короля казахского вальса Шамши Калдаякова воспитали несколько поколений и сегодня стали частью духовного наследия, объединяющего народ. Директор Музыкального театра юного зрителя Астаны, режиссер Асхат Маемиров рассказал о феномене творчества композитора, историческом значении песни «Менің Қазақстаным» и влиянии его наследия на молодое поколение, передает BAQ.KZ.

«Песни Шамши — ценность нашего народа»

По словам Асхата Маемирова, главная причина того, что произведения Шәмши Калдаякова на протяжении нескольких поколений не исчезают из народной памяти, заключается в сочетании национального характера и общечеловеческих чувств.

«Музыкальное наследие и песни Шәмши Калдаякова — это ценность нашего народа. На его песнях выросло и продолжает воспитываться множество поколений. В его произведениях отражены государственность, единство страны, благородные качества человека, доброта, любовь и чистота души. Это песни, идущие от сердца. Поэтому они нашли отклик в сердцах миллионов», — отметил режиссер.

Он также подчеркнул, что творчество Шәмши продолжает традиции известных представителей казахской песенной школы — Биржан сала, Акана сере, Мухита, Укили Ыбрая и Жаяу Мусы. В его произведениях, по словам Маемирова, можно услышать мотивы народных песен и древние музыкальные интонации.

Песни Шәмши объединяют три поколения

Еще одной особенностью творчества композитора Асхат Маемиров назвал отсутствие возрастных границ. Его песни одинаково близки старшему, среднему и молодому поколениям.

Режиссер отметил, что убедился в этом во время постановки мюзикла «Шәмши» в Музыкальном театре юного зрителя. Постановка рассказывает о жизни и творческом пути композитора и построена преимущественно на его песнях.

«Если вместе собираются представители старшего, среднего и молодого поколения, они обязательно начинают петь песни Шәмши. Его произведения обладают большой силой, способной объединять три поколения и весь народ. Во время мюзикла я видел, как зрители вместе с артистами подхватывали песни. Сколько бы лет ни прошло, песни Шәмши продолжают звучать в казахской степи», — сказал Маемиров.

По его словам, произведения композитора исполняют во время государственных праздников, Наурыза и различных народных мероприятий.

«Менің Қазақстаным» заняла особое место в истории страны

Асхат Маемиров считает закономерным то, что песня «Менің Қазақстаным» стала Государственным гимном Казахстана.

По его мнению, популярность произведения связана не только с мелодией, но и с тем, что в ней отражены история страны, стремление народа к свободе и любовь к родной земле.

«То, что песня, занявшая особое место в сердце народа, стала Государственным гимном, закономерно. В ней отражены наша многовековая история, судьба страны и земли. Когда звучит гимн, например на международных соревнованиях или во время встреч глав государств, человека охватывают чувство гордости, патриотизм и любовь к Родине», — отметил режиссер.

Шәмши посвятил песни разным регионам Казахстана

Маемиров также обратил внимание на особое место темы родного края в творчестве композитора. По его словам, Шәмши посвятил произведения природе, городам, рекам и озерам разных регионов Казахстана.

Среди таких песен он назвал «Ерке Ақжайық», «Сыр сұлуы», «Көлдер Көкше», «Шалқыған Шәуілдір», «Мойынқұм» и другие произведения.

«Можно сказать, что нет уголка нашей огромной страны, которому Шәмши не посвятил бы песню. Более ста его произведений посвящены природе Казахстана, его людям и национальному характеру», — сказал Маемиров.

По его словам, сегодня песни композитора с вдохновением исполняют школьники и студенты. Он отметил, что даже его внуки уже начали петь произведения Шәмши, что свидетельствует о преемственности его творчества.

«Я знаю наизусть более ста его песен»

Сам Асхат Маемиров тесно связан с творчеством Шәмши Калдаякова. Во время работы над мюзиклом режиссер глубоко изучил наследие композитора и заново познакомился со многими его произведениями.

Одной из особенно близких ему песен он назвал «Ана туралы жыр».

«Мне сложно выделить только одну любимую песню Шәмши. Я люблю все его произведения. Если говорить честно, я знаю наизусть более ста его песен. Во время постановки мюзикла мне как режиссеру и человеку искусства нужно было сначала пропустить эти произведения через себя», — рассказал Маемиров.

Он отметил, что каждый год исполняет «Ана туралы жыр» на день рождения своей 94-летней матери.

«Когда исполняю эту песню, на глаза наворачиваются слезы. Это произведение передает огромную любовь ребенка к своей матери», — сказал он.

«Пока существует казахский народ, песни Шәмши будут жить вечно»

Асхат Маемиров считает, что популяризация творчества Шәмши Калдаякова не должна ограничиваться юбилейными датами и памятными мероприятиями.

По его словам, наследие композитора продолжает получать новое звучание в театре, кино, музыке и других видах искусства.