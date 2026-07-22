Покатушки на капоте закончились штрафами для двух жительниц Семея

В Семее полицейские привлекли к ответственности двух местных жительниц после того, как в соцсетях появилось видео опасной поездки на капоте автомобиля. Инцидент произошел в микрорайоне Карагайлы. Во время мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили ролик, на котором девушка едет на капоте движущегося Toyota RAV4.

Личности участниц быстро установили. За рулем автомобиля находилась 22-летняя жительница Семея. Ее привлекли к административной ответственности за перевозку пассажира вне салона транспортного средства. 24-летняя пассажирка, находившаяся на капоте во время движения, также получила административное взыскание за нарушение правил дорожного движения.

В департаменте полиции области Абай напомнили, что подобные «эксперименты» представляют серьезную угрозу жизни. Даже резкое торможение или небольшой маневр могут привести к падению человека и тяжелым травмам. Правоохранители призвали не рисковать безопасностью ради эффектных фото и видео для социальных сетей.