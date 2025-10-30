В Казахстане стартует новая государственная программа "Сәтті бастау", направленная на поддержку детей с самых первых дней жизни, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минздрав.

Проект реализуется совместно с ЮНИСЕФ и предусматривает создание единой системы ранней помощи и сопровождения ребёнка.

Сегодня в Астане состоялась международная конференция "Для каждого ребенка Казахстана – лучший старт", где руководители Министерств здравоохранения, просвещения, труда и социальной защиты населения подписали Комплексный план по развитию детей раннего возраста и раннему вмешательству "Сәтті бастау" на 2025–2027 годы. В мероприятии приняли участие глава ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Рашед Мустафа Сарвар, представители восьми стран, международных организаций, научного и экспертного сообщества – всего более 200 участников.

Документ направлен на создание целостной системы поддержки и сопровождения ребёнка с первых дней жизни. План "Сәтті бастау" охватывает совершенствование законодательства, укрепление межсекторального взаимодействия, развитие профессиональных компетенций специалистов, повышение доступности дошкольного образования, обеспечение устойчивого финансирования и поддержку родительских навыков. Особое внимание уделено помощи семьям с детьми с особыми образовательными потребностями и созданию Единой цифровой платформы для межведомственного взаимодействия.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что по поручению Главы государства Минздравом реализуются системные меры по улучшению здоровья женщин и детей, развитию профилактики, ранней диагностики, оказанию специализированной помощи и внедрению инновационных технологий.

"Сегодня в Казахстане проживает около 7 млн детей, и каждый третий гражданин страны – ребенок. С 2020 года финансирование медицинской помощи детям в Казахстане увеличено более чем в два раза – с 264 до 670 млрд тенге, что сегодня составляет почти четверть бюджета здравоохранения. Эти инвестиции уже приносят результат: показатели детской смертности достигли исторического минимума – неонатальной 3,37, младенческой 6,80 и детской 9,30 на тысячу живорожденных. Но для нас важно не только снижать неблагоприятные исходы, а прежде всего – повышать качество жизни детей, создавая условия, в которых каждый ребенок сможет вырасти, получить образование и профессию", – подчеркнула она.

По словам министра, одним из приоритетных направлений остаётся ранняя диагностика и помощь детям с нарушениями развития, включая расстройства аутистического спектра.

"Наша цель – охватить всех детей и беременных женщин универсальным пакетом патронажа, а для 30% – обеспечить углубленную поддержку с прогрессивным пакетом и мониторингом развития для 15% детей с нарушениями. Все эти меры закреплены в новой Концепции по раннему вмешательству и Стандарте педиатрии", — сказала А.Альназарова.

Сегодня в стране функционируют 240 Центров развития и раннего вмешательства, где дети получают помощь логопедов, психологов и реабилитологов. С 2025 года при поддержке ЮНИСЕФ начнёт действовать Система мониторинга развития детей раннего возраста, что позволит оценивать эффективность оказываемых услуг и своевременно помогать тем, кто нуждается в поддержке.

А.Альназарова выразила уверенность, что подписание Плана "Сәтті бастау" станет началом новой главы в защите прав и здоровья детей.