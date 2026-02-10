Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике подходы к цифровизации государственного управления, указав на технологическую отсталость, управленческие ошибки и неэффективное расходование бюджетных средств. Об этом Глава государства заявил на расширенном заседании Правительства Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что построение цифрового государства является стратегической задачей, напрямую влияющей на будущее страны.

"Важно сосредоточиться на построении цифрового государства. От выполнения этой задачи напрямую зависит будущее нашей страны", — заявил Токаев.

По его словам, попытки работать "по шаблону" и инерционный подход в цифровизации недопустимы.

"Поэтому инерционный подход, попытки работать „по шаблону“ недопустимы. Иначе мы рискуем лишиться имеющихся возможностей", — отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что искусственный интеллект должен стать основой всей цифровой политики.

"Полноценное внедрение искусственного интеллекта должно стать ядром всей политики цифровизации. Отдельного внимания требует реализация критически важных цифровых проектов на базе искусственного интеллекта", — сказал он.

При этом Токаев раскритиковал практику перекладывания управленческих проблем на отсутствие цифровизации.

"Члены Правительства и акимы все недостатки во вверенных им сферах и областях как бы „списывают“ на цифровизацию, вернее сказать, на ее отсутствие. Что сказать по этому поводу? Филигранная техника выстраивания защитных редутов", — заявил Президент.

Отдельное внимание Глава государства уделил качеству управления государственными данными, отметив, что цифровизация госуслуг и интеграция баз пока не дали ожидаемого эффекта.

"Цифровизация госуслуг и интеграция государственных баз пока не дали существенного повышения качества управления государственными данными", — подчеркнул Токаев.

Президент поручил внедрить единые стандарты и рассматривать данные как стратегический ресурс государства.

"Важно внедрить единые стандарты и перейти к управлению данными как стратегическим ресурсом государства", — отметил он.

В этой связи Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам и Национальным банком поручено до конца текущего года сформировать целостную систему управления государственными данными.

Глава государства также указал на системные сбои в работе государственных цифровых систем.

"В последнее время в работе государственных цифровых систем фиксируются сбои, которые во многом связаны с технологической отсталостью применяемых IT-решений и низким качеством управления", — заявил Президент.

По его словам, ведомства ранее занимались цифровизацией автономно и без единого контроля, что привело к неэффективным расходам бюджета.

"Ранее все ведомства занимались цифровизацией автономно, без единого контроля, что привело, помимо технических проблем, к безрассудному расходованию государственных средств", — подчеркнул Токаев.

Президент жёстко высказался о необходимости искать решения без увеличения бюджетных затрат.