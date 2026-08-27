Показывал арендованную квартиру как будущую: аферу раскрыли в ВКО
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В Восточно-Казахстанской области раскрыли мошенническую схему, связанную с продажей несуществующего жилья. Мужчина обещал гражданам помочь приобрести квартиры по государственной программе, однако после получения денег переставал выполнять обещания. Об этом сообщает Polisia.kz.
Как работала схема
По данным следствия, 30-летний житель ВКО действовал с ноября 2024 года по апрель 2026 года.
Мужчина предлагал гражданам квартиры по выгодной цене и обещал самостоятельно заняться оформлением жилья. Для этого он убеждал потенциальных покупателей передавать ему деньги — как наличными, так и переводами на банковские счета.
После получения средств появлялись новые расходы. Потерпевших просили дополнительно оплатить регистрацию жилья, оформление документов и другие услуги.
Зачем мужчина арендовал квартиру
Чтобы убедить людей в том, что сделка действительно состоится, подозреваемый арендовал квартиру и показывал ее потерпевшим как их будущее жилье.
Граждане продолжали передавать деньги, рассчитывая получить ключи и необходимые документы. Однако обещанного жилья они так и не дождались.
Сколько человек пострадало
По данным полиции, от действий подозреваемого пострадали 25 жителей Восточно-Казахстанской области.
Общий ущерб превысил 186 млн тенге.
Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. На допросе мужчина признал свою вину.
Что советует полиция
Правоохранители напоминают гражданам о необходимости тщательно проверять документы и условия сделки перед передачей денег за недвижимость.
Также важно убедиться в законности предложения и наличии официальных документов. Выгодная цена и убедительные обещания не могут заменить юридически оформленную сделку.
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