Показывал арендованную квартиру как будущую: аферу раскрыли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области раскрыли мошенническую схему, связанную с продажей несуществующего жилья. Мужчина обещал гражданам помочь приобрести квартиры по государственной программе, однако после получения денег переставал выполнять обещания. Об этом сообщает Polisia.kz.

Как работала схема

По данным следствия, 30-летний житель ВКО действовал с ноября 2024 года по апрель 2026 года.

Мужчина предлагал гражданам квартиры по выгодной цене и обещал самостоятельно заняться оформлением жилья. Для этого он убеждал потенциальных покупателей передавать ему деньги — как наличными, так и переводами на банковские счета.

После получения средств появлялись новые расходы. Потерпевших просили дополнительно оплатить регистрацию жилья, оформление документов и другие услуги.

Зачем мужчина арендовал квартиру

Чтобы убедить людей в том, что сделка действительно состоится, подозреваемый арендовал квартиру и показывал ее потерпевшим как их будущее жилье.

Граждане продолжали передавать деньги, рассчитывая получить ключи и необходимые документы. Однако обещанного жилья они так и не дождались.

Сколько человек пострадало

По данным полиции, от действий подозреваемого пострадали 25 жителей Восточно-Казахстанской области.

Общий ущерб превысил 186 млн тенге.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. На допросе мужчина признал свою вину.

Что советует полиция

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости тщательно проверять документы и условия сделки перед передачей денег за недвижимость.

Также важно убедиться в законности предложения и наличии официальных документов. Выгодная цена и убедительные обещания не могут заменить юридически оформленную сделку.