Кассационный суд по уголовным делам окончательно поставил точку в деле незаконного онлайн-казино, рассмотрев кассационные жалобы адвокатов Е. и Н., осужденных по статье 307 части 3 пункту 2 УК за организацию нелегального игорного бизнеса, передает BAQ.KZ.

Суд подтвердил реальные сроки лишения свободы для обоих осужденных — 4,5 и 2,5 года соответственно, а также постановил конфискацию имущества и взыскание в доход государства крупной суммы в размере 113 миллионов тенге. Согласно приговору, с декабря 2022 года по май 2024 года осужденные организовали нелегальное онлайн-казино, предлагая игру в покер через электронное приложение и привлекая игроков через интернет. Для приема денег и расчетов они использовали собственные банковские карты, получив доход в размере 133 миллионов тенге за полтора года деятельности.

Адвокаты подали кассационные жалобы, утверждая, что в период работы интернет-казино не было прямо запрещено законом, а представленные доказательства являются несостоятельными. Однако Кассационный суд установил, что преступная деятельность полностью доказана: признательные показания соучастников, свидетельства игроков и заключение специалиста подтвердили поступление 133 миллионов тенге на счета осужденных через сеть подставных лиц. Суд подчеркнул, что организация интернет-казино всегда была запрещена законом, а уточнения в статье 307 УК лишь конкретизировали существующие запреты.

На основании тщательного изучения материалов дела и доводов жалоб, Кассационный суд пришел к выводу, что осужденные правомерно привлечены к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса. Приговор вступил в законную силу