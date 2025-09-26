В Северо-Казахстанской области завершилось резонансное гражданское дело о защите прав потребителя, в центре которого оказался один из автосалонов Петропавловска, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд. Истец доказал в суде, что купил новый автомобиль с дефектом, о котором его никто не предупредил.

Поводом для судебного разбирательства стало то, что вскоре после покупки владелец автомобиля заметил — переднее правое крыло отличается по цвету от остальных частей кузова. Подозрения подтвердили заключения независимых экспертиз: элемент действительно подвергался повторной окраске ещё до передачи машины покупателю.

Суд первой инстанции пришёл к выводу, что потребителю был продан товар ненадлежащего качества, и обязал автосалон устранить дефект, а также выплатить компенсацию за причинённый моральный вред.

Автосалон с решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Однако судебная коллегия по гражданским делам Северо-Казахстанского областного суда, рассмотрев материалы дела, подтвердила обоснованность решения нижестоящего суда.

Решение первой инстанции оставлено без изменений, апелляция — без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу.