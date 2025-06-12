Покупателям новых авто навязывали необоснованные допуслуги
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Антимонопольный департамент по области Абай выявил нарушение конкурентного законодательства в действиях официального дилера марки KIA. Компанию уличили в навязывании потребителям необоснованных дополнительных услуг и оборудования при продаже новых автомобилей, передаёт BAQ.KZ.
Согласно сообщению Агентства по защите и развитию конкуренции, в действиях компании усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением, предусмотренные подпунктами 4) и 9) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. Это выразилось в навязывании покупателям условий, не относящихся непосредственно к предмету договора, таких как обязательная покупка допоборудования.
Иными словами, клиентам могли отказать в продаже автомобиля без согласия на установку дополнительного оборудования или приобретение иных сопутствующих услуг.
По итогам анализа в адрес автодилера было направлено официальное уведомление с требованием устранить выявленные нарушения. Как уточняется, компания исполнила предписание, и нарушения на сегодняшний день устранены.
В Агентстве напоминают, что навязывание условий, не предусмотренных предметом договора, нарушает антимонопольное законодательство и может повлечь меры административной ответственности.
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