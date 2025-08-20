В Казахстане упростят процесс регистрации новых автомобилей, купленных в автосалонах, передает BAQ.KZ.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа, который предусматривает запуск пилотного проекта по предоставлению соответствующих государственных услуг в онлайн-формате.

Теперь покупатели смогут оформить первичную регистрацию автомобиля через портал электронного правительства, без необходимости личного посещения спецЦОНов. Речь идёт о госуслуге по регистрации, учёту и снятию с учёта транспортных средств по VIN-номеру, включая выдачу свидетельства о регистрации и номерных знаков.

Проект будет реализован до 31 августа 2026 года и распространяется на транспортные средства, приобретённые в автосалонах. Ожидается, что такая цифровизация сделает процесс регистрации максимально быстрым, удобным и прозрачным как для автовладельцев, так и для государственных органов.