На пленарном заседании Мажилиса заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил проект Закона РК "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Документ касается регулирования внешней электронной торговли и был подписан главами государств на заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Согласно представленному Сериком Жумангариным докладу, Протокол вводит ряд ключевых изменений.

"Во-первых, выделение товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из третьих стран в адрес физических лиц, в отдельную категорию товаров – товары электронной торговли. Во-вторых, введение понятия "оператор электронной торговли". В-третьих, введение нового вида таможенной декларации – декларация электронной торговли", - сказал вице-премьер.

Сегодня товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, рассматриваются как товары для личного пользования и подлежат декларированию только при превышении установленных норм беспошлинного ввоза. При этом они не учитываются в официальной статистике, поскольку не считаются частью торгового оборота.

По словам Жумангарина, полное декларирование товаров электронной торговли позволит получить объективную статистику о покупках граждан на зарубежных маркетплейсах. Это, в свою очередь, обеспечит более прозрачное регулирование и учет трансграничной электронной торговли.

В соответствии с Законом "О международных договорах Республики Казахстан", данный Протокол подлежит обязательной ратификации.