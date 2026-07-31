«Пол ушел вниз»: жильцы аварийного дома в Астане показали свой главный страх
В какой момент коммуникационные помещения стали рассадником насекомых и антисанитарии?
31 Июля 2026, 16:50
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31 Июля 2026, 16:5031 Июля 2026, 16:50
128Фото: BAQ.kz
Дом по адресу Тәуелсіздік, 22 в Астане признали аварийным еще в прошлом году. За 44 года его стены повидали сотни человеческих историй, но сегодня само здание может не пережить своих жильцов. Причина – не люди, а критический износ конструкций и инженерных сетей. Казалось бы, очередной аварийный дом, каких немало. Но именно здесь есть одна особенность, которая делает жизнь людей по-настоящему опасной. Что скрывается за стенами этого дома и почему его жители каждый день живут с риском для жизни – смотрите в новом выпуске программы «Это вам не Лондон».
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