«Пол ушел вниз»: жильцы аварийного дома в Астане показали свой главный страх

Дом по адресу Тәуелсіздік, 22 в Астане признали аварийным еще в прошлом году. За 44 года его стены повидали сотни человеческих историй, но сегодня само здание может не пережить своих жильцов. Причина – не люди, а критический износ конструкций и инженерных сетей. Казалось бы, очередной аварийный дом, каких немало. Но именно здесь есть одна особенность, которая делает жизнь людей по-настоящему опасной. Что скрывается за стенами этого дома и почему его жители каждый день живут с риском для жизни – смотрите в новом выпуске программы «Это вам не Лондон».