За полчаса до главного политического события года – ежегодного послания Президента – коридоры наполняются деловыми голосами и быстрыми шагами. Корреспондент BAQ.KZ подготовил фоторепортаж с места события.

С утра у здания Правительства выстроилась очередь из журналистов. С 8:30 до 9:30 их начали запускать внутрь, где уже кипит подготовка к Посланию Президента. Само выступление запланировано на 11:00.

Если представители СМИ заходили с подвала, то депутатов и членов Правительства запускают с парадного входа.

Выступать с Посланием Президент будет в зале совместных заседаний палат Парламента, который находится в здании Правительства.

На входе в зал – строгий контроль: слушателей тщательно проверяют, нельзя проносить телефоны, камеры, бутылки и любые предметы, которые могут представлять опасность.

В фойе Правительства журналисты создали живой коридор. Ни один депутат и министр не пройдет незамеченным.

Смотреть Послание журналисты будут из пресс-центра. Здесь же им организован кофе-брейк.

Всё готово к работе.

А вот и первые депутаты подошли.

Айдарбек Ходжаназаров поделился с журналистами планами на текущую сессию. Его фракция намерена работать над законопроектами о банках, ветеринарии, Налоговым кодексом.

Ерлан Саиров резко высказался о задержании Кожамжарова, отметив что необходимо дать полную законную и правовую оценку его действиям за последние 10 лет.

Павел Казанцев поделился своими ожиданиями от Послания. По его словам, будет очень широкий спектр от внешних контуров до внутренней политики. Основные акценты будут на экономике.

Обстановка похожа на театральную сцену перед подъемом занавеса. Каждый знает свою роль, каждый готовится к ключевому моменту. В воздухе – ощущение предстоящих перемен.