Полчаса против одной секунды: как автоматика изменила управление энергосистемой Казахстана

Раньше на устранение сбоя в энергосистеме у диспетчеров уходило до получаса, теперь автоматика справляется за секунду. В KEGOC рассказали, как цифровые технологии помогут стране выйти на энергопрофицит.

Премьер-министр Олжас Бектенов побывал на площадке KEGOC. Он посмотрел, как национальную электросеть готовят к осенне-зимнему периоду, и провел совещание о дальнейшем укреплении энергетического суверенитета.

С 2029 года профицит электроэнергии с учетом необходимого резерва составит порядка 2,8 ГВт, а к 2035 году достигнет около 5 ГВт. Такой прогноз озвучил председатель правления АО «KEGOC» Наби Айтжанов. Инвестиции компании в 2026 году составляют 182 млрд теңге.

Энергопрофицит к 2029 году Глава государства назвал в Послании одной из главных задач.

«Поэтому перед нами стоит стратегическая по своей сути задача: к 2029 году добиться устойчивого энергопрофицита», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В KEGOC видят свою роль в том, чтобы сети успевали за новыми станциями.

«Наша задача заключается в том, чтобы синхронизировать развитие электрических сетей с вводом новой генерации и обеспечить надежную передачу электроэнергии потребителям», – отметил Наби Айтжанов.

Уже в 2027 году компания планирует достроить две стратегические линии электропередачи напряжением 500 кВ. Первая пройдет через Шу, Жамбыл и Шымкент и увеличит пропускную способность южного транзита на 440 МВт. Вторая объединит Западную зону с Единой электроэнергетической системой страны.

Директор филиала KEGOC «Национальный диспетчерский центр Системного оператора» Ералы Шинасилов рассказал о переходе на автоматизированное управление энергосистемой. Автоматика на модернизированных объектах позволила быстрее устранять дисбалансы между производством и потреблением электроэнергии.

«Раньше процедура требовала значительного времени: диспетчер опрашивал дежурный персонал, анализировал ситуацию, принимал решение и отдавал распоряжение по устранению технологических нарушений. На весь этот процесс уходило до получаса. Сегодня противоаварийная автоматика выполняет аналогичный комплекс действий всего за одну секунду», – рассказал он.

В диспетчерском центре показали, как управляют энергосистемой, и представили планы по новым цифровым решениям, искусственному интеллекту и обновлению системы диспетчерского управления. Они должны сделать управление отраслью точнее и сократить потери в сетях.

Центр следит за балансом производства и потребления электроэнергии и управляет оборудованием всех 83 подстанций KEGOC. Обновление более 50 тыс. показателей помогает быстро гасить аварии.

С начала года на транзите «Север-Юг» случилось более 70 резких скачков нагрузки. В 95% случаев их устранили без отключения жителей.

Платформа AI-KEGOC прогнозирует выработку и потребление электроэнергии на сутки вперед по 21 энергоузлу и 169 объектам возобновляемой энергетики.

Цифровой мониторинг на базе синхрофазорных измерений увеличил пропускную способность энергомоста «Север-Юг» на 250 МВт. Это сопоставимо с потреблением целого города, причем без строительства новых объектов. Потери в сетях при этом снизились.

По данным KEGOC, цифровые технологии и искусственный интеллект дадут ежегодный финансовый эффект в 5,5 млрд теңге, или около 3% EBITDA, то есть прибыли компании до вычета процентов, налогов и амортизации. Экономия появится за счет точного распределения перетоков электроэнергии и снижения потерь.

Подключение электростанций к автоматическому регулированию частоты и активной мощности сэкономит еще около 4 млрд теңге в год.