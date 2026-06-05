Полеты в Дубай возобновляются с поэтапным увеличением рейсов

Air Astana планирует возобновить регулярные рейсы по направлениям "Алматы – Дубай – Алматы" с 20 июня и "Астана – Дубай – Астана" с 10 июля.

Как сообщили в авиакомпании, из-за закрытия воздушного пространства Ирана полеты будут выполняться через территорию Пакистана, что позволит обеспечить безопасное и стабильное авиасообщение.

Рейсы

График рейсов будет увеличиваться поэтапно.

Алматы – Дубай – Алматы

с 15 по 21 июня – 2 рейса в неделю (суббота, воскресенье)

с 22 по 28 июня – 4 рейса в неделю (четверг, пятница, суббота, воскресенье)

с 29 июня по 5 июля – 6 рейсов в неделю (ежедневно, кроме вторника)

с 6 по 12 июля – 7 рейсов в неделю (ежедневно)

Астана – Дубай – Астана

с 10 по 19 июля – 3 рейса в неделю (пятница, суббота, воскресенье)

с 20 по 26 июля – 4 рейса в неделю (вторник, пятница, суббота, воскресенье)

с 27 июля по 2 августа – 5 рейсов в неделю (кроме понедельника и среды)

с 3 по 9 августа – 7 рейсов в неделю (ежедневно)

Перебронирование билетов

Пассажирам, чьи билеты были перебронированы на даты вылета до 31 июля, предлагается бесплатное перебронирование на более ранние рейсы:

с 20 июня — на рейсы из Алматы в Дубай

с 10 июля — на рейсы из Астаны в Дубай

В Air Astana отметили, что следят за развитием ситуации в регионе и могут корректировать расписание в зависимости от обстановки на Ближнем Востоке. Пассажиры будут оперативно информироваться о любых изменениях.