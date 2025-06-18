Руководство столичного ясли-сада №21 "Гүлдер" прокомментировало случай, где няня, по данным СМИ, избивала детей на протяжении полугода. Исполняющая обязанности заведующей Самал Ермагамбет сообщила редакции BAQ.KZ, что проводится проверка, а женщина с видео уволена.

"Происшествие стало для нас большим ударом. Подобный случай ранее у нас не происходил. По данному факту была проведена предварительная проверка. Мы продолжаем работать в соответствии с внутренним распорядком детского сада. После этого происшествия меры безопасности для детей были усилены", — рассказала Самал Ермагамбет.

На вопрос, когда стало известно о случившемся, и.о. заведующей уточнила, что информация поступила 9 июня. Также она подтвердила, что по итогам внутренней проверки к сотруднице были применены меры.

"Она была уволена с работы на основании соответствующей статьи закона. В настоящее время с этим делом работают правоохранительные органы. Вся информация и материалы находятся в их распоряжении", — сообщила Ермагамбет редакции BAQ.KZ.

Самал Ермагамбет отметила, что уволенная няня работала в учреждении помощником воспитателя и на момент инцидента уже находилась на пенсии.

Ранее мы сообщали, что родители детей обратились в полицию после того, как увидели видеозаписи, на которых няня бьёт малышей и оскорбляет их. Возмущение также вызвал тот факт, что, по словам родителей, воспитатели и администрация долгое время не реагировали на происходящее.