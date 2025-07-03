Даже без статуса застрахованного в системе обязательного медицинского страхования (ОСМС) казахстанцы имеют право на получение бесплатной медицинской помощи, передает BAQ.KZ.

На 2025 год на гарантированный объем медпомощи (ГОБМП), который предоставляется всем независимо от наличия ОСМС, из бюджета предусмотрено 1,63 трлн тенге.

Граждане Казахстана, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, имеют право на получение всех услуг ГОБМП. А временно пребывающие иностранцы и лица, ищущие убежища, — при заболеваниях, опасных для окружающих.

Что входит в ГОБМП:

Скорая и неотложная помощь, включая санитарную авиацию.

Первичная медико-санитарная помощь — приём участковых врачей, лечение распространённых заболеваний, наблюдение за беременными и послеродовой уход.

Диагностика и лечение социально значимых и хронических заболеваний.

Иммунизация и профилактика: медосмотры, скрининги, вакцинация.

Стационарное лечение по экстренным показаниям.

Медицинская реабилитация (в частности, при туберкулёзе), паллиативная помощь.

Обеспечение лекарствами и медизделиями при определённых хронических болезнях.

Патологоанатомическая диагностика и процедуры, связанные с трансплантацией органов.

"Многие ошибочно полагают, что без статуса застрахованного получить помощь невозможно. На самом деле есть перечень услуг, которые обязаны предоставить независимо от ОСМС", — отметила зампред Фонда соцмедстрахования Индира Саркенова.

Если в поликлинике или больнице отказывают в оказании медуслуг, пациент вправе обратиться в Службу поддержки пациентов на месте. В случае отсутствия реакции — в Фонд социального медстрахования.

Важно: В 2025 году на всю систему медицинских услуг в Казахстане выделено 2,96 трлн тенге. Из них 1,33 трлн — на ОСМС, а 1,63 трлн тенге — на ГОБМП, которым могут воспользоваться все, вне зависимости от страхового статуса.