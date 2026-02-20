Масштабы обновления больничной инфраструктуры региона демонстрируют устойчивую положительную динамику. В микрорайоне Титов, расположенном в пригороде областного центра состоялась церемония закладки фундамента новой городской поликлиники №5 на 400 посещений в смену, передает BAQ.KZ.

Проект имеет стратегическое значение для микрорайона с численностью населения более 40 тысяч человек. Площадь здания составит 9 тыс. кв. метров. Поликлиника будет оснащена современным медицинским оборудованием и технологиями, соответствующими актуальным стандартам оказания первичной медико-санитарной помощи.

Новая поликлиника ориентирована на охрану здоровья матерей и детей, повышение качества жизни граждан старшего поколения, а также на расширение доступности первичной медицинской помощи.

В тот же день на левом берегу областного центра была заложена капсула под строительство современной поликлиники на 500 посещений в смену. В структуре учреждения предусмотрены отделения общей практики, акушерско-гинекологической помощи, педиатрии, специализированной и экстренной помощи, профилактики и школьной медицины.

"Таким образом, одновременно начато строительство двух крупных объектов амбулаторно-поликлинической службы — на 400 и 500 посещений в смену, что позволит существенно усилить первичное звено здравоохранения региона. За последние три года в области введено в эксплуатацию 40 новых медицинских объектов. Из них 28 построены по поручению Главы государства в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»", - рассказали в минздраве.

Кроме того, реализовано 6 проектов по развитию системы экстренной медицинской помощи. В районах Арал, Казалы, Шиели и Жанакорган возведены дополнительные корпуса многопрофильных больниц, модернизированы инфекционные отделения.

В ходе поездки министр также ознакомилась с деятельностью областной инфекционной больницы, которая в 2024 году прошла комплексный капитальный ремонт и введена в эксплуатацию в обновленном формате. В учреждении открыто отделение клинической фармакологии и госпитальной фармации, оснащенное современным оборудованием.

В дальнейших планах — запуск физиотерапевтического отделения, а также организация повышения квалификации медицинских работников за рубежом.