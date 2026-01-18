В Усть-Каменогорске завершился капитальный ремонт поликлиники №1, проведённый впервые с момента ввода здания в эксплуатацию в 1971 году. С результатами обновления ознакомился аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, передаёт BAQ.KZ.

Ремонтные работы стартовали в июле прошлого года и проводились поэтапно, без приостановки приёма пациентов. Поликлиника №1 является одним из крупнейших медицинских учреждений города — здесь обслуживаются порядка 66 тысяч жителей, включая более 25 тысяч детей.

В ходе капитального обновления полностью заменены инженерные и электрические сети, модернизирована система отопления, обновлены санитарные узлы, окна и двери, выполнены внутренние отделочные работы.

В дальнейшем планируется обновление фасада здания, а также благоустройство прилегающей территории.

Как отметил глава региона, создание комфортных условий для медицинских работников и удобной среды для пациентов остаётся одним из приоритетных направлений региональной политики в сфере здравоохранения.