Политические партии Казахстана выразили готовность к участию в выборах в Курултай

Политические партии Казахстана выступили с официальными заявлениями после подписания Президентом Указа о назначении выборов на 23 августа.

Они назвали предстоящую кампанию важнейшим этапом реализации новой Конституции и подтвердили готовность к участию в первых выборах нового высшего законодательного органа страны.

В своих обращениях партии отмечают, что выборы станут первым практическим шагом к новой конституционной модели государственного устройства, а также откроют новый этап развития представительной демократии и парламентаризма.

В партии "Əділет" заявили, что рассматривают себя как "партию новой Конституции". По их словам, именно практическая реализация принципов нового Основного закона станет главным направлением деятельности политической силы. В партии также сообщили о завершении организационного этапа формирования региональной сети и переходе к полноценной работе с населением, реализации партийных инициатив и развитию местных отделений.

Демократическая партия "Ак жол" заявила, что формирование Курултая "открывает новые возможности для дальнейшего развития парламентаризма", а предстоящие выборы станут логическим продолжением политических преобразований и практической реализацией положений новой Конституции.

Партия "Respublica" сообщила, что начала подготовку к кампании заранее. Уже 4 июля на внеочередном съезде будут утверждены предвыборная программа, партийный список кандидатов и основные задачи на предстоящие выборы. При этом в партии подчеркнули, что главными запросами общества остаются достойная работа, доступное жилье, качественные образование и медицина, а также безопасность.

Народная партия Казахстана также заявила о полной готовности к выборам, отметив, что рассматривает кампанию "не как обычную избирательную кампанию, а как первый практический шаг в реализации новой политической архитектуры Казахстана". В партии подчеркнули, что намерены принять активное участие в формировании Курултая и призвали граждан прийти на избирательные участки 23 августа.

В ОСДП подчеркнули, что именно честность избирательной кампании станет главным условием доверия граждан к будущему Курултаю, а сама партия намерена содействовать тому, чтобы выборы стали "примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции".

Партия "Ауыл" заявила о готовности активно участвовать в избирательном процессе. В ближайшее время "Ауыл" намерена провести съезд, утвердить предвыборную программу и продолжить участие в избирательном процессе, выразив уверенность, что предстоящие выборы будут способствовать устойчивому развитию страны, укреплению общественного согласия и гражданской ответственности.

Партия "Байтақ" отметила, что новая Конституция существенно изменила политическую систему Казахстана, а выборы в Курултай станут началом работы обновленной парламентской модели. В партии подчеркнули, что стране необходимы "люди дела" в лице экспертов и защитников интересов граждан, а также подтвердила готовность к предстоящей избирательной кампании.

Таким образом, политические партии подтвердили полную готовность к началу избирательной кампании и выразили намерение принять активное участие в формировании первого состава Курултая, выборы которого состоятся 23 августа 2026 года.