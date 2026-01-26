В рамках конституционной реформы политические партии в Казахстане получат более весомую институциональную роль. Об этом заявил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев на втором заседании Конституционной комиссии, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, предлагаемые изменения закладывают новую модель государственного управления и усиливают значение партий в формировании законодательной власти.

"Конституционная реформа повысит институциональную роль политических партий", – подчеркнул Елнур Бейсенбаев.

Депутат отметил, что речь идёт не о точечных поправках, а о формировании обновлённого Основного закона, соответствующего современной политической системе страны.

"Сегодня мы не просто вносим поправки в действующую Конституцию, мы фактически формируем новый Основной закон, который будет отвечать принципу сильный Президент – влиятельный Парламент – ответственный Кабинет министров", – заявил он.

По его словам, переход к однопалатному парламенту позволит сделать законотворческий процесс более быстрым и прозрачным, а также усилит ответственность политических партий и депутатов перед обществом.