Политический кризис вызвала утечка данных в Литве
Даже лидер страны оказался в данном списке.
В Литве расследуют крупную утечку персональных данных, которая затронула около 600 тысяч человек.
Среди пострадавших – президент страны Гитанас Науседа и родственники премьер-министра Инги Ругинене.
По данным литовских СМИ, из Центра реестров были похищены более 600 тысяч выписок из Реестра недвижимости и Реестра юридических лиц. В этих документах содержались персональные данные граждан, включая личные коды.
Утечка происходила с января по апрель. К системам реестра осуществлялись подключения из-за границы. Официально страна, откуда велась активность, не называется, однако некоторые политики заявляют о возможной причастности России. Подтверждений этому пока нет.
Расследование началось 15 апреля, однако жители Литвы узнали об инциденте только 22 мая – после сообщения Генеральной прокуратуры. Это вызвало критику в адрес властей за позднее информирование населения.
Президент Гитанас Науседа заявил, что недопустимо задерживать информирование общества на месяцы и обвинил власти в недостаточной прозрачности. Он также отметил, что его личные данные были похищены ещё в начале марта.
При этом президент не стал прямо требовать отставки премьер-министра, но привёл в пример политический кризис в Латвии.
Премьер-министр Инга Ругинене заявила, что не могла сообщить о случившемся раньше, так как досудебное расследование находилось под контролем Генеральной прокуратуры, и публичные заявления были ограничены.
25 мая генеральный директор Центра реестров Адриюс Юсас подал в отставку. Ранее его отставки потребовала премьер-министр.
Скандал вызвал политические споры в стране и вопросы о защите государственных данных и своевременном информировании граждан. Расследование продолжается.
