Впервые за шесть лет президенты Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры. Встреча состоялась на фоне затяжного российско-украинского конфликта, рустующей конкуренции США и Китая, а также общей турбулентности на мировых рынках. Для многих аналитиков этот диалог стал попыткой обозначить новые ориентиры во внешней политике двух держав и показать, что стороны готовы к осторожному сближению после стольких лет противостояния. Какие сигналы подает миру встреча Трампа и Си Цзиньпина, читайте в материале корреспондента BAQ.kz.

США стремятся вернуть себе роль посредника в глобальных процессах, а Китай укрепляет свои позиции в Азии и выстраивает новые экономические маршруты через Индию, Пакистан и Центральную Азию. При этом напряженность между Вашингтоном и Пекином сохраняется – действуют пошлины, остаются споры в торговой сфере и в вопросах регионального влияния. Тем не менее, сам факт встречи двух лидеров стал политическим сигналом: даже при различиях в интересах стороны признают необходимость диалога.

По мнению политолога Ислама Кураева, встреча не принесёт немедленных соглашений, но способна временно повлиять на мировую повестку и ожидания рынков.

"Подобные переговоры редко завершаются конкретными договоренностями. Это скорее дипломатический жест, демонстрация готовности говорить. Однако такие сигналы важны: они снижают напряженность и создают почву для возможных компромиссов в будущем", — отметил эксперт.

Нынешняя политика Китая, по его словам, заметно отличается от того, как Пекин действовал несколько лет назад.

"Китай сегодня не стремится к уступкам, как это было в 2019 году. Си Цзиньпин демонстрирует уверенность и самостоятельность, но при этом не закрывает двери для диалога. Для него важно показать, что Китай способен вести разговор с США на равных", — подчеркнул политолог.

Особое внимание Трамп уделяет теме Украины. Как считает политолог, вопрос мирного урегулирования может стать ключевым элементом его внешнеполитического имиджа.

"Для Трампа это вопрос репутации. Он хочет показать себя как лидера, способного влиять на глобальные процессы. Но без участия Китая мирное решение по Украине невозможно, ведь именно Пекин остается главным экономическим партнером Москвы", — пояснил Ислам Кураев.

По оценке эксперта, возможно сближение США и Китая может косвенно повлиять и на Казахстан. Это влияние будет ощущаться как через глобальные экономические процессы, так и через связи страны с Россией и Китаем.

Исход американо-китайского диалога во многом определит экономическую динамику в Евразийском регионе. По словам политолога, любое изменение политики Пекина по отношению к Москве неизбежно скажется и на Казахстане, учитывая тесную интеграцию экономик в рамках ЕАЭС.

"Если Китай усилит экономическое давление на Россию, последствия неизбежно затронут и Казахстан. Но если Пекин, наоборот, сделает ставку на расширение внешней торговли, мы можем увидеть рост товарооборота и развитие новых инфраструктурных маршрутов", — отметил Ислам Кураев.

В таких условиях, по мнению спикера, Казахстану важно укреплять собственные позиции, диверсифицируя внешние связи и развивая альтернативные транспортные пути, так как значительная часть экспортных потоков страны по-прежнему проходит через Россию, что создает зависимость от внешнеполитических факторов.

По мнению политолога, развитие маршрутов через Южный Кавказ и Центральную Азию станет ключом к стратегической устойчивости страны. В этом контексте нормализация отношений между США и Китаем снижает общие политические риски и создаёт более предсказуемую экономическую среду для Казахстана.