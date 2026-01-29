Политика мира должна быть детально закреплена в Основном законе — сенатор
Сенатор Нурлан Бекназаров на заседании Конституционной комиссии предложил более детально закрепить принципы мирной внешней политики Республики Казахстан в новой редакции Конституции, передает BAQ.KZ.
По его словам, действующая Конституция лишь частично отражает внешнеполитические ориентиры государства, и в современных условиях это требует дополнительного уточнения.
"В целом политика мирного сотрудничества и политика мира базируется на ряде фундаментальных принципов. К ним относятся неприменение силы, мирное разрешение международных споров, суверенное равенство государств и другие общепризнанные принципы. А в действующей Конституции указан только принцип воздержания от первичного применения вооруженной силы", — отметил сенатор.
Бекназаров подчеркнул, что Казахстан уважает нормы международного права, проводит политику добрососедства и сотрудничества, не вмешивается во внутренние дела других стран и стремится мирным путем разрешать международные споры.
"Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, считаю важным расширенно конкретизировать данную норму в Конституции. Это позволит закрепить не только запрет на первичное применение силы, но и весь комплекс принципов мирного сотрудничества, которые определяют позицию Казахстана на международной арене", — пояснил он.
