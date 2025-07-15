Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в Правительстве заявил, что политика повышения тарифов на коммунальные услуги продолжится, передает BAQ.KZ.

"Рост тарифов не приостановлен. Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос. Но правительство открыто говорит об этом и проводит эту политику по приведению тарифов к рыночному состоянию. Та ситуация, когда тарифы были в течение очень долгого периода зарегулированы и абсолютно не позволяли инвестировать в ЖКХ, привела к тому, что мы с вами видели в 2022 и 2023 годах: аварии в Экибастузе, Риддере", – сказал Бектенов.