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Политика повышения тарифов на коммунальные услуги продолжится - Бектенов

Для улучшения инфраструктуры ЖКХ нужно идти по пути повышения тарифов.

Сегодня, 16:09
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 16:09
Сегодня, 16:09
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Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в Правительстве заявил, что политика повышения тарифов на коммунальные услуги продолжится, передает BAQ.KZ.

"Рост тарифов не приостановлен. Хочу воспользоваться сегодняшней площадкой и сказать, что рост тарифов будет продолжен. Это болезненный и неприятный вопрос. Но правительство открыто говорит об этом и проводит эту политику по приведению тарифов к рыночному состоянию. Та ситуация, когда тарифы были в течение очень долгого периода зарегулированы и абсолютно не позволяли инвестировать в ЖКХ, привела к тому, что мы с вами видели в 2022 и 2023 годах: аварии в Экибастузе, Риддере", – сказал Бектенов.

Он отметил, что для улучшения инфраструктуры ЖКХ нужно идти по пути повышения тарифов.

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