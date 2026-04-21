Политика Трампа в отношении Китая теряет четкость на фоне тарифного давления - Reuters

Администрация США демонстрирует противоречивый курс в отношении Китая, несмотря на попытки давления через тарифы. Об этом сообщает Reuters, сообщает BAQ.KZ.
Как отмечает агентство, после возвращения к власти в 2025 году президент США Дональд Трамп сделал ставку на жёсткую тарифную политику против Китая.
Однако спустя более года эти меры не привели к существенным изменениям в торговой и военной политике Пекина.
Политика стала непоследовательной
По данным Reuters, действия Вашингтона в последние месяцы выглядят несогласованными.
Среди примеров - включение китайских компаний в санкционные списки с последующей отменой решений, а также одобрение поставок технологий в Китай несмотря на заявления о рисках для национальной безопасности.
Нет чёткого «плана Б»
Эксперты отмечают, что первоначальная стратегия давления через тарифы зашла в тупик.
«Вся стратегия строилась на использовании тарифов для давления на Китай. Эта попытка быстро провалилась. Чёткого альтернативного плана нет», - приводит издание мнение аналитиков.
Частичный эффект и потери
При этом тарифы дали ограниченный результат: дефицит торговли США с Китаем сократился на 32% - до 202 млрд долларов.
Вместе с тем США потеряли около 91 тысячи рабочих мест в промышленности.
Противоречивые сигналы и критика
Аналитики подчеркивают, что решения администрации часто противоречат друг другу и принимаются ситуативно.
Эксперты связывают это с отсутствием единой стратегии, что ослабляет позиции США в глобальном соперничестве с Китаем.
В итоге, несмотря на отдельные успехи, политика Вашингтона в отношении Пекина остаётся нестабильной и вызывает вопросы у аналитиков.