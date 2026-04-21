Политика Трампа в отношении Китая теряет четкость на фоне тарифного давления - Reuters

Администрация США демонстрирует противоречивый курс в отношении Китая, несмотря на попытки давления через тарифы. Об этом сообщает Reuters, сообщает BAQ.KZ.

Как отмечает агентство, после возвращения к власти в 2025 году президент США Дональд Трамп сделал ставку на жёсткую тарифную политику против Китая.

Однако спустя более года эти меры не привели к существенным изменениям в торговой и военной политике Пекина.

По данным Reuters, действия Вашингтона в последние месяцы выглядят несогласованными.

Среди примеров - включение китайских компаний в санкционные списки с последующей отменой решений, а также одобрение поставок технологий в Китай несмотря на заявления о рисках для национальной безопасности.

Эксперты отмечают, что первоначальная стратегия давления через тарифы зашла в тупик.

«Вся стратегия строилась на использовании тарифов для давления на Китай. Эта попытка быстро провалилась. Чёткого альтернативного плана нет», - приводит издание мнение аналитиков.

Частичный эффект и потери

При этом тарифы дали ограниченный результат: дефицит торговли США с Китаем сократился на 32% - до 202 млрд долларов.

Вместе с тем США потеряли около 91 тысячи рабочих мест в промышленности.

Аналитики подчеркивают, что решения администрации часто противоречат друг другу и принимаются ситуативно.

Эксперты связывают это с отсутствием единой стратегии, что ослабляет позиции США в глобальном соперничестве с Китаем.

В итоге, несмотря на отдельные успехи, политика Вашингтона в отношении Пекина остаётся нестабильной и вызывает вопросы у аналитиков.