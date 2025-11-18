Немецкие политики активно используют услуги визажистов, косметологов и фотографов — и оплачивают их из бюджета, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Как выяснилось из отчёта ведомства канцлера, предоставленного по запросу партии "Альтернатива для Германии", с момента вступления в должность канцлер Германии Фридрих Мерц израсходовал на такие услуги 12 501,30 евро. Однако он оказался далеко не самым большим "клиентом" индустрии красоты в федеральном правительстве.

По данным Der Spiegel, министр экономики ФРГ Катерина Райхе только за период с мая по август 2025 года потратила на услуги визажиста 19 264,76 евро, из которых свыше 8 тысяч пришлись на командировочные расходы. В целом министерства Германии суммарно направили 58 738 евро на оплату визажистов и парикмахеров.

Не меньше средств уходит и на фотографов. Лидером по расходам стал Минфин во главе с Ларсом Клингбайлем — его ведомство заплатило за фотоуслуги более 33 700 евро. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль потратил около 19 тысяч евро. В общей сложности все министерства израсходовали на фотографов 172 608 евро, сообщает немецкая пресса.