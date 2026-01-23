Инициативы, озвученные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая, стали продолжением политических реформ в стране. Речь идёт об усилении роли Парламента, общественных институтов и изменении модели государственного управления. Эти решения вызывают интерес не только внутри Казахстана, но и за его пределами. Корреспондент BAQ.KZ узнала у азербайджанского политического аналитика Эльхана Шахиноглу, как эти изменения влияют на международное восприятие Казахстана и его позицию в региональной политике.

Глава Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу отметил, что в условиях роста международной напряжённости и конфликтов Казахстан выступает стабилизирующим фактором в Евразии и Центральной Азии.

"Казахстан сформировал партнёрские отношения с соседними странами, Россией и Китаем, а также с Европейским союзом и Соединёнными Штатами. Эти отношения не направлены против третьих стран", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что аналогичный подход во внешней политике демонстрирует и Азербайджан, выстраивая сотрудничество на основе взаимных интересов и реализуя совместные проекты с ЕС и США. По мнению Шахиноглу, именно это делает внешнеполитические и безопасные стратегии двух стран во многом схожими.

Комментируя инициативы, озвученные Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая, эксперт отметил их системный и логичный характер.

"Предложения Главы государства об усилении роли Парламента и общественных институтов важны для продолжения институциональных реформ. Главная задача любого государства сегодня – противостоять современным вызовам. Казахстан идёт именно этим путём", – заявил он.

Шахиноглу также обратил внимание на экономический блок выступления Президента, подчеркнув, что дальнейшее экономическое развитие страны остаётся одной из ключевых задач государственной политики.

Взгляд из Азербайджана

По словам аналитика, в Азербайджане внимательно следят за реформами, реализуемыми в Казахстане, поскольку сильный и устойчивый Казахстан отвечает стратегическим интересам всего региона.

"Сильный и уверенный в себе Казахстан отвечает жизненным интересам Азербайджана и всего Южного Кавказа. Мы уверены, что братская страна добьётся поставленных целей", – отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Центральная Азия и Южный Кавказ всё больше сближаются, а такие инициативы, как Тюркский союз и развитие Среднего коридора, усиливают стратегическое партнёрство между Баку и Астаной.

Отдельно он высоко оценил предложение Президента Казахстана о присоединении Азербайджана к формату "5+1", который впоследствии расширился до "6+1".

Комментируя инициативу создания единого Народного собрания – Курултая – вместо двухпалатного парламента, Шахиноглу выразил положительную оценку этой идее.

"На референдуме народ Казахстана выскажет своё мнение. Социологические опросы уже показали поддержку идеи единого парламента", – отметил он.

По его мнению, политические и экономические реформы в стране тесно взаимосвязаны, а изменения продиктованы объективной необходимостью.

Эксперт также подчеркнул, что однопалатная модель парламента, избираемого по партийным спискам, соответствует мировой практике.

"В современном мире более половины национальных парламентов работают в однопалатном формате. Это позволяет быстрее принимать законы, снижать административные расходы и повышать прозрачность", – отметил Шахиноглу.

Он напомнил, что парламент Азербайджана с момента обретения независимости является однопалатным, а в стране также действует институт вице-президента. При этом, по его словам, Казахстан и Азербайджан могут заимствовать отдельные элементы политических реформ друг у друга, адаптируя их под собственные условия.