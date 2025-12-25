Приглашение президента США Дональда Трампа президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву на саммит G20 является важным сигналом, свидетельствующим о росте роли Казахстана и всего Центральноазиатского региона в международной политике, передаёт BAQ.KZ.

По мнению политолога Жаната Момынкулова, с которым побеседовала редакция, данное решение напрямую связано с усилением геополитического веса Центральной Азии.

- Как можно оценить приглашение Касым-Жомарта Токаева на саммит G20 со стороны президента США Дональда Трампа?

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также приглашение на саммит G20, который состоится в следующем году, являются важным дипломатическим шагом, наглядно демонстрирующий новый уровень внимания Вашингтона к Казахстану. Аналогичное приглашение, направленное президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, также свидетельствует о росте значения Центральной Азии в геополитике.

Рассматривать это приглашение исключительно как элемент дипломатического этикета было бы недостаточно. Этот шаг напрямую связан с возобновлением интереса США к региону, поиском геополитического баланса в условиях конкуренции с Китаем и Россией, а также с ростом международной субъектности государств Центральной Азии. G20 – это площадка, на которой принимаются решения глобального уровня.

- Какую внешнеполитическую логику Вашингтона отражает этот шаг?

Для Вашингтона это не просто дипломатическая вежливость, а признак выборочной стратегической реанимации политики в регионе. Администрация Трампа делает ставку не на многостороннюю бюрократическую дипломатию, а на логику конкретной политической выгоды, транзакционное партнерство, сдерживание Китая и управляемую конкуренцию с Россией.

В этом контексте Центральная Азия вновь рассматривается как энергетический и транспортный коридор, геополитический буфер и фактор регулирования баланса сил в Евразии.

- Что означает одновременное приглашение Казахстана и Узбекистана на площадку G20?

Приглашение Казахстана и Узбекистана на саммит G20 означает признание самостоятельного дипломатического веса региона и стремление развивать диалог в формате, выходящем за рамки С5+1.

Экспертное сообщество в Вашингтоне рассматривает Казахстан как стабилизирующий фактор, надежного посредника, государство, способное участвовать в переговорных процессах по конфликтам, а также как авторитетного партнера в сфере ядерного разоружения.

- Какие возможности открывает это приглашение для Казахстана?

Для Казахстана это является логичным продолжением многовекторной внешней политики. Оно открывает возможности для диверсификации партнерств, укрепления международного авторитета, расширения пространств для политического маневра и более активного участия в глобальных диалоговых платформах.

Используя эту возможность, Казахстан может усилить свой международный вес, расширить экономические и инвестиционные связи, а также укрепить внешнеполитическую самостоятельность.

При этом Астана продолжает придерживаться традиционной "осторожной дипломатии". Ключевым принципом остается отказ от абсолютного выбора в пользу какого-либо одного направления, сохранение баланса и стратегической автономии. Участие в саммите G20 способствует росту статуса страны.

- Как Москва может воспринять этот процесс?

Москва, вероятнее всего, рассматривает данный шаг как стратегический сигнал. Для России возвращение внимания США к региону и трансформации прежних представлений о влиянии могут вызвать определенное беспокойство.

В то же время Кремль хорошо понимает, что Казахстан не отдаляется от России принципиально, связи в сфере безопасности, экономики и гуманитарного взаимодействия сохраняются. Поэтому этот процесс воспринимается не как прозападный разворот, а как сбалансированная диверсификация внешней политики.

- Как может быть реакция Китая?

Китай внимательно наблюдает за происходящим. Для Пекина ключевым вопросом остается, носит ли активизация США в регионе временный характер или перерастет в долгосрочную тенденцию.

Китай осознает стремление США усилить политическое влияние в регионе, однако при этом понимает, что по объему экономических связей и инвестиций позиции Пекина остаются устойчивыми. В этой связи реакция Китая, скорее всего, будет взвешенной и осторожной.

- Какие риски несет этот процесс?

Существует фактор нестабильности американской политики. Возможны ответные шаги со стороны России и Китая, усиление давления в регионе, а также риск того, что заявления и договоренности не будут трансформированы в реальные политические решения. Геополитическая конкуренция может обостриться.

Для региона и для США формула устойчивости заключается в сдержанной дипломатии, балансе и стратегическом расчёте без эмоций.

- Какой общий вывод можно сделать?

Этот дипломатический жест можно оценивать на нескольких уровнях. Это не просто символ и не радикальный разворот. Это важный геополитический шаг и реальная возможность, которая, однако, требует расчетливой осторожности.

Казахстан и Узбекистан, одновременно сотрудничая и конкурируя, формируют собственный геополитический эффект. Центральная Азия постепенно перестает быть объектом внешнего влияния и превращается в субъект, способный формировать геополитическое пространство в соответствии со своими интересами.

- Благодарим за уделенное время и интервью!