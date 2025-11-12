По итогам переговоров президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина будет подписана Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Это событие уже называют новым этапом в истории двусторонних отношений - шагом, который закрепляет высокий уровень взаимодействия в экономике, энергетике и гуманитарной сфере.

О том, почему этот документ имеет долгосрочное значение и какие реальные эффекты он может дать обеим сторонам, корреспонденту BAQ.KZ рассказал политолог Талгат Калиев.

По его словам, предстоящее подписание декларации логично продолжает многолетнюю линию сотрудничества между двумя странами. Как отмечает политолог, Казахстан и Россия исторически сохраняют тесную связь, а текущее соглашение отражает реальный уровень их взаимодействия.

"Казахстан и Россия всегда имели самый глубокий уровень сотрудничества в силу исторических, географических и геополитических особенностей. Сегодня подписывается договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве. Это новый шаг, поскольку в реальности мы достигли максимального пика в нашем сотрудничестве в рамках стратегического партнерства. И уже анонсируется, что будет подписан большой пакет соглашений. Я думаю, что одним из ключевых будет соглашение о строительстве атомной электростанции на Балхаше между "Росатомом" и "Казатомпромом"", — сказал он.

Талгат Калиев отмечает, соглашение фиксирует не только политическое сближение, но и практические результаты сотрудничества в экономике и инвестициях. Россия для Казахстана по-прежнему остается крупнейшим торгово-инвестиционным партнером: в 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня – 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестици в Казахстан превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов.

"Мы достигли максимального уровня взаимодействия в рамках стратегического партнерства, и переход к союзническому формату - это закономерный шаг. Он позволит расширить существующие экономические связи и придать новое содержание сотрудничеству в сфере промышленности, энергетики и инфраструктуры", — подчеркнул политолог.

Отдельное внимание, по словам эксперта, будет уделено приграничному сотрудничеству. Протяженная сухопутная граница и активное движение товаров создают потенциал для новых проектов на уровне регионов.

"Между странами наблюдается большой объем перемещений граждан и грузов. Активно развивается инфраструктура, в том числе транспортные магистрали, связывающие Китай, Казахстан и Европейский союз. Кроме того, в условиях санкционного давления Россия переориентирует часть инвестиций в Казахстан, что усиливает экономические связи", — пояснил он.

Так же политолог считает, расширение партнерства будет проходить не только в рамках крупных межгосударственных проектов, но и по линии малого и среднего бизнеса, особенно в приграничных регионах.