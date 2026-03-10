На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и падения беспилотника на территорию аэропорта в Нахичевани в Азербайджане вновь обсуждаются возможные риски для стран региона. Насколько подобные угрозы могут коснуться Казахстана, корреспонденту BAQ.KZ рассказал политолог Самат Нуртаза.

Международная обстановка в последние дни остается нестабильной. Военные конфликты, региональные кризисы и новые очаги напряженности возникают в разных частях мира, а их последствия нередко затрагивают государства, находящиеся далеко от эпицентра событий. В таких условиях многие страны усиливают меры безопасности и внимательно отслеживают происходящее в соседних регионах.

По словам политолога Самата Нуртазы, Казахстан придерживается достаточно четкой и последовательной позиции на международной арене. Внешняя политика страны ориентирована на поддержание диалога и мирное урегулирование конфликтов.

«В мировой политике риски присутствуют всегда, поэтому государства вынуждены усиливать меры безопасности. Однако Казахстан последовательно выступает за дипломатические и мирные способы решения любых противоречий. Эта позиция остается неизменной: будь то конфликт в Украине или напряженность на Ближнем Востоке - наша страна поддерживает исключительно мирные механизмы урегулирования», – отметил он.

При этом эксперт подчеркивает, что полностью исключить случайные инциденты в условиях военной эскалации невозможно. Иногда последствия конфликтов могут проявляться даже за пределами непосредственных зон противостояния.

По его словам, подобные ситуации теоретически могут происходить в разных регионах, однако вероятность их для Казахстана остается минимальной. Тем не менее недавние события в Азербайджане показали, что напряженность в регионе ощущают и соседние государства.

«В теории в условиях военных действий нельзя полностью исключать даже такие сценарии, как падение ракеты или беспилотника вне зоны конфликта. Радиус действия систем противовоздушной обороны и ракетных комплексов достаточно большой. Ситуация с атакой на аэропорт в Нахичевани, конечно, вызывает сожаление - это наши прикаспийские соседи. К счастью, по имеющейся информации, обошлось без жертв», – сказал политолог.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на географическое положение Казахстана. Отсутствие прямой границы с Ираном значительно снижает вероятность того, что страна столкнется с прямыми последствиями эскалации.

Тем не менее глобальная нестабильность, по его мнению, требует от государств повышенной внимательности и готовности реагировать на любые возможные риски. Особенно это касается охраны границ и контроля над безопасностью стратегически важных регионов.

«Сегодня напряженность наблюдается сразу в нескольких частях мира - от Ближнего Востока до других регионов. В таких условиях для Казахстана важно сохранить стабильность внутри страны, обеспечить безопасность границ и защитить территориальную целостность. Государство должно оставаться внимательным и готовым к любым вызовам, чтобы выйти из нынешней турбулентной международной ситуации сильным и самодостаточным», – подчеркнул политолог.

Кроме вопросов безопасности, эскалация на Ближнем Востоке уже начинает отражаться и на экономических процессах. В частности, речь идет о транспортных и логистических маршрутах, которые проходят через Иран.

По словам эксперта, в сложившихся условиях часть международных коридоров может временно терять свою эффективность, что заставляет страны искать альтернативные пути перевозки грузов.

«Сейчас проблемы возникают у всех государств, которые используют иранское направление для перевозок. Если ранее грузы или железнодорожные составы могли идти через Иран, например в сторону Турции, то в нынешней ситуации такие маршруты становятся нестабильными. Поэтому страны региона вынуждены активнее рассматривать альтернативные варианты - в частности, перевозки через Каспийское море и далее через Азербайджан», – отметил Самат Нуртаза.

По мнению политолога, нынешняя ситуация показывает, насколько взаимосвязанной стала мировая экономика и безопасность. Любая эскалация в одном регионе способна повлиять на транспортные коридоры, торговлю и политическую повестку многих стран. Именно поэтому Казахстан, как считает эксперт, продолжит придерживаться взвешенной дипломатии и усиливать меры предосторожности.