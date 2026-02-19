В беседе с корреспондентом BAQ.KZ политолог Эдуард Полетаев обратил внимание на закрепление статуса столицы и упоминание тенге в проекте новой Конституции, считая эти положения не просто важными юридическими новшествами, а элементами государственной идентичности и суверенитета страны.

– В окончательной версии было несколько ключевых новелл. Прежде всего, это статус столицы Казахстана, который теперь определяется конституционным законом. Кроме того, появился пункт о национальной валюте – тенге. На мой взгляд, это важная новелла: хотя валюта не является национальным символом вроде флага или герба, она сплачивает казахстанцев, потому что мы с ней взаимодействуем ежедневно. Закрепление тенге в Конституции разумно, ведь деньги – это экономическая основа независимости и символ суверенитета, часть нашей истории, – отмечает эксперт.

Как считает политолог, фактически речь идет о закреплении в Конституции не только правовых норм, но и элементов государственной идентичности: столица – как политический центр, тенге – как экономический фундамент независимости. Эти положения придают документу дополнительный символический вес.

Второй важный блок изменений касается архитектуры власти. Новая редакция предусматривает перераспределение полномочий и более четкое регулирование политических процедур.

– В новой Конституции Президент получает право распустить Парламент, что, как предполагается, должно стимулировать поиск компромиссов и более комплементарные отношения между законодательной и исполнительной ветвями. Полномочия вице-президента сокращены, а процедуры выборов в новый однопалатный Парламент определены более четко. Это значит, что с 1 июля текущий Парламент завершает полномочия, и в течение месяца Президент должен объявить выборы, которые пройдут в течение двух месяцев, – поясняет Эдуард Полетаев.

Таким образом, изменения касаются не только содержания норм, но и механики функционирования государства. Усиление процедурной определенности, баланс между ветвями власти и обновление парламентской модели – все это формирует новую конфигурацию политической системы.

При этом Эдуард Полетаев подчеркивает, что решающим остается сам способ принятия документа.

– Конституция – это главный документ государства, и любые новации требуют не только юридического закрепления, но и общественного согласия через референдум. Она отражает ценности, нормы и общественные ожидания. На общественно-политическом уровне это документ, который связывает народ и власть: народ голосует, а государство выполняет заложенные в нем принципы, – говорит он.

По оценке политолога, предстоящий референдум станет не просто процедурой одобрения поправок, а политическим маркером нового этапа развития страны – когда обновленный Основной закон должен задать рамки дальнейшей институциональной и общественной трансформации.