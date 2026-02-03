Политолог Марат Шибутов прокомментировал появившиеся в соцсетях недостоверные сведения и фейки о проекте новой Конституции Казахстана, передает BAQ.KZ.

По его словам, даже после публикации документа продолжаются попытки манипулировать общественным мнением.

"Некоторые люди, похоже, знают о работе Комиссии больше, чем я, который в ней участвую. Это уже не просто желание привлечь внимание, а злой умысел", — отметил Марат Шибутов.

Он опроверг слухи о том, что новая Конституция ведет к политической монополии, напомнив о создании нового института Халық Кеңесі, который расширяет гражданскую представленность. В новый орган войдут представители маслихатов, общественных советов, Ассамблеи народа Казахстана и других организаций, что делает его одним из самых представительных институтов в истории страны.

"Халық Кеңесі существенно снижает порог входа в политику для многих людей, чего раньше не было. И это важно для развития гражданского участия", — подчеркнул политолог.

Политолог также разъяснил, как проект Конституции распределяет полномочия между Президентом и Курултаем: парламент согласует или избирает ключевых должностных лиц, включая Премьер-министра, судей Конституционного и Верховного судов, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты, а президент сохраняет право назначать руководителей конституционных органов и других подчиненных структур.