Политолог поддержал повышение порогов достаточности для изъятия пенсионных накоплений

Повышение порогов достаточности для использования пенсионных накоплений является оправданным решением, поскольку позволяет сохранить финансовую устойчивость будущих пенсионеров и снизить риски для пенсионной системы. Такое мнение высказал политолог Газиз Абишев, комментируя очередной пересмотр порогов достаточности в ЕНПФ.

По словам эксперта, еще с момента запуска механизма досрочного использования пенсионных накоплений у него возникали вопросы относительно долгосрочных последствий такой меры. В частности, он считает, что значительная часть средств была направлена на рынок недвижимости, что способствовало притоку дополнительных денег в экономику и оказывало влияние на инфляционные процессы.

Абишев отметил, что использование пенсионных накоплений для покупки жилья или погашения ипотечных обязательств фактически означало перераспределение средств в строительный сектор. По его мнению, это позволяло поддерживать высокие объемы строительства даже в условиях, когда рыночный спрос мог быть ниже существующего предложения.

Политолог также обратил внимание на долгосрочные социальные последствия досрочного изъятия пенсионных средств. Он считает, что граждане, которые сегодня используют часть своих накоплений на текущие нужды, спустя десятилетия могут уже не связывать размер своей будущей пенсии с ранее принятыми решениями.

«Через много лет многие будут оценивать размер своей пенсии исходя из трудового стажа и сделанных отчислений, а не вспоминать о том, что часть накоплений была использована досрочно. Поэтому вопрос сохранности пенсионных средств имеет не только экономическое, но и социальное значение», — считает эксперт.

По мнению Абишева, повышение порогов достаточности в первую очередь затрагивает тех граждан, для которых сохранение накоплений особенно важно с точки зрения будущего пенсионного обеспечения. При этом люди с высокими доходами и значительными пенсионными накоплениями по-прежнему сохраняют возможность использовать часть средств сверх установленного порога.

Эксперт также отметил, что в перспективе роль личных пенсионных накоплений будет только возрастать. Он связывает это с изменением экономических условий и необходимостью обеспечения устойчивости пенсионной системы в долгосрочном периоде.

Отдельно политолог высказался о необходимости более эффективного управления пенсионными активами. По его мнению, накопленные средства должны работать на долгосрочную доходность через инвестиции в надежные финансовые инструменты, фондовые рынки и стратегически важные проекты.

«Пенсионные накопления должны не просто храниться, а приносить доход своим владельцам. Для этого важны взвешенная инвестиционная политика и ориентация на долгосрочный результат», — подчеркнул Газиз Абишев.

Ранее ЕНПФ сообщил о повышении порогов достаточности для досрочного использования пенсионных накоплений. Изменения вызвали широкое общественное обсуждение среди экспертов, представителей финансового сектора и самих вкладчиков.